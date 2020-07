Belastingdienst faalt weer, vernietigt toeslagendossiers

De Belastingdienst heeft maar liefst 9.000 dossiers vernietigd van mensen die in beroep zijn gegaan tegen beslissingen van de afdeling Toeslagen. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen op de laatste dag voor het reces laten weten aan de Tweede Kamer. Het ANP meldt:

Deze stukken zijn tussen 2009 en 2012 in het archief geplaatst. Toeslagendossiers worden na twaalf jaar vernietigd, voor de Belastingdienst geldt een termijn van zeven jaar. Die kortere termijn is onterecht ook bij deze dossiers aangehouden. Mogelijk zijn er nog wel ‘overeenkomstige dossiers’ uit de tijd dat de mensen nog bezwaar maakten tegen beslissingen over hun toeslagen. Dat wordt nog nagekeken.

SP-Kamerlid Renske Leijten, die zich in het toeslagendossier heeft vastgebeten, laat op Twitter weten dat ze nog veel vragen heeft. “Wanneer is dit ontdekt? Wie gaf opdracht tot de vernietiging en wanneer? Wie wist hiervan? Dat het opgebiecht wordt, is goed. Maar al die vragen moeten wel snel beantwoord.”

Wanneer houdt dit nu eens op? Het is maar goed dat we bij het wetsvoorstel voor de hersteloperatie de omkering van de bewijslast hebben geregeld. #toeslagenaffaire https://t.co/cWYgbglBvK — Renske Leijten (@RenskeLeijten) July 2, 2020

Het is de zoveelste blunder van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. In mei besloot de Belastingdienst aangifte te doen tegen ambtenaren die verantwoordelijk worden gehouden voor de puinhoop, onder meer vanwege beroepsmatige discriminatie.