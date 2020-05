Belastingdienst geeft etnisch profileren eindelijk toe

Het hebben van een dubbele nationaliteit was tussen 2012 en 2015 een criterium voor de fiscus om mensen extra te controleren. Dat geeft de Belastingdienst toe aan RTL Nieuws en dagblad Trouw. Ruim 11.000 mensen zijn vanwege hun dubbele nationaliteit aan een extra controle onderworpen. Dagblad Trouw schrijft:

De fiscus had een zogeheten selectieregel ingebouwd in zijn systemen, die aangiftes voor controle selecteerde als werd voldaan aan vijf criteria. Eén daarvan was het hebben van een tweede nationaliteit. Wat de vier overige criteria inhouden, zegt de Belastingdienst niet. Als iemand aan alle vier overige criteria voldeed, maar geen tweede nationaliteit had, vond er geen extra controle plaats.

Vermoedens van etnisch profileren bij de Belastingdienst waren er al veel langer. Bij de toeslagenaffaire raakten aanvankelijk alleen gezinnen waar een of beide ouders een dubbele nationaliteit hadden, hun toeslag kwijt. Voor de Autoriteit Persoonsgegevens was dat reden om een onderzoek in te stellen. Pieter Klein van RTL Nieuws schreef een jaar geleden over zijn bezoek aan een bijeenkomst voor gedupeerde ouders:

Al die mensen die in 2014 ongenadig werden aangepakt en daarna het bos in gestuurd, hadden een migratie-achtergrond. Hartstikke Nederlands, maar wel met een tweede nationaliteit. Turks. Marokkaans. Andere smaken. Allemaal een kleurtje. Geen enkele Lotte of Pieter-Bas, maar Fatima of Tarik. Sommige ouders wisten dit al. Sommigen niet. Ik zag dat het nu iedereen opviel. Gek, geen enkele Hollandse kaaskop. Behalve die ene man (ik), en de mensen van de Belastingdienst.

De toeslagenaffaire kostte staatssecretaris van Financiën Menno Snel eind vorig jaar de kop. Vlak voor zijn vertrek bood hij zijn verontschuldigingen aan aan ouders die ten onrechte waren beschuldigd van fraude.