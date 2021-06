Belastingdienst verdacht ook kinderen van fraude

De Belastingdienst heeft ook 1.800 minderjarigen op een ‘zwarte lijst’ van mogelijke fraudeurs gezet. Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft de Tweede Kamer beloofd te onderzoeken hoe dat kon gebeuren, meldt NU.nl.

De kinderen waren in het vizier gekomen van de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Eerder dit jaar besloot de Belastingdienst om dit fraudesignaleringssysteem niet meer te gebruiken. Het systeem was niet alleen in strijd met de privacywetgeving, het merkte ook allerhande mensen op basis van onbetrouwbare informatie ten onrechte aan als mogelijke fraudeurs. Volgens intern onderzoek van de Belastingdienst leidde dat tot stigmatisering. Mensen op de lijst kwamen niet in aanmerking voor schuldhulpverlening of een betalingsregeling.

De Belastingdienst heeft mensen die in de FSV-database stonden inmiddels via een brief geïnformeerd. Ook kinderen ontvingen zo’n brief. Dat had niet mogen gebeuren. De brief had naar hun ouders of verzorgers moeten worden gestuurd.