Belastingparadijs Nederland draagt bij aan vergroten kloof arm-rijk

Nederland levert met zijn belastingwetgeving een bijdrage aan de groter wordende kloof tussen arm en rijk in de wereld. Daarmee speelt Nederland volgens Oxfam Novib ‘een zeer kwalijke rol’. Tegenover de NOS verklaart Oxfam-Novib-directeur Michiel Servaes: “Ons land moet belastingontwijking nu echt uitbannen.”

Volgens de ontwikkelingsorganisatie is de wereldwijde ongelijkheid tussen rijk en arm verder toegenomen. Zo bezitten de 22 rijkste mannen nu evenveel als alle vrouwen in Afrika, schrijft Oxfam Novib in zijn jaarlijkse rapport.

Multinationals zijn de afgelopen jaren minder belasting gaan betalen. Ze profiteren daarbij volop van de gunstige regelingen voor het grootbedrijf die landen als Nederland hebben opgetuigd.

Dankzij de belastingontwijking van multinationals lopen arme landen jaarlijks zo’n 100 miljard per jaar aan inkomsten mis. Dat geld zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Vooral vrouwen en meisjes zijn de dupe van de te lage investeringen in zorg en onderwijs in ontwikkelingslanden.

cc-foto: Clemens Lettinck