Belastingparadijs Nederland laat Pfizer miljarden wegsluizen

Farmaceutisch bedrijf Pfizer maakt mede dankzij de coronavaccins miljarden euro’s winst via Nederlandse vennootschappen, maar draagt daarover niets af aan belasting aan de Nederlandse staat. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow The Money (FTM). Pfizer betaalt sowieso maar een fractie aan belasting en dat terwijl de vaccins mede zijn ontwikkeld dankzij research van universiteiten, betaald met belastinggeld.

Pfizer maakte ooit naam dankzij de ontwikkeling van Viagra, maar is nu vooral bekend van het coronavaccin dat in samenwerking met het Duitse BioNTech werd ontwikkeld. Het was een van de eerste goedgekeurde vaccins en wordt wereldwijd op grote schaal ingekocht en toegediend. Eerder al liet Pfizer weten dat het in 2021 verwacht 26 miljard euro omzet te draaien puur met coronavaccin. Wat de winst daarop is, is niet geheel duidelijk, maar volgens Pfizer zelf ligt het percentage ‘hoog in de twintig’, ofwel: 5,2 miljard euro bij een winstpercentage van 25 procent. En dat is dus alleen nog maar voor dit jaar. Waarschijnlijk zullen overheden de komende jaren miljarden aan herhaalprikken bestellen.

Maar terwijl er veel publiek geld naar de ontwikkeling van de vaccins gaat, vloeit er van de winst vrijwel niets terug naar de schatkist. Het van oorsprong Amerikaanse Pfizer produceert de vaccins onder meer via een vennootschap in Capelle aan den IJssel: C.P. Pharmaceuticals International CV (CPPI). Uit het jaarverslag van CPPI blijkt dat de onderneming in boekjaar 2018/19 een ‘effectief belastingtarief’ betaalde van 14,7 procent, ofwel zo’n 2 miljard.

FTM schrijft:

Dat klinkt als een mooie bijdrage aan de Nederlandse schatkist, maar helaas: dat is wat de buitenlandse dochters in hun thuisland afrekenen. In Nederland betaalt CPPI niets, blijkt enkele bladzijden verder. Het jaarverslag meldt: ‘Overeenkomstig met de Nederlandse belastingwet wordt CPPI CV als transparant beschouwd voor Nederlandse belastingdoeleinden en is daarom geen onderwerp voor de Nederlandse vennootschapsbelasting of dividend inhoudingsbelasting.’ Over de 10 miljard euro winst hoeft dus niets te worden afgedragen. Alle winst kan als dividend worden uitgekeerd aan de vennoten, en wordt niet belast.

Pfizer opereert niet alleen in Nederland op deze wijze, maar werkt ook via bekende andere belastingparadijzen als Ierland en Luxemburg. Het in Nederland gevestigde CPPI heeft op zijn beurt ook weer zo’n 350 deelnemingen over de hele wereld. Pfizer maakt er zelf geen enkel geheim van dat het met schijnconstructies werkt. Daarover schrijft FTM:

CPPI kent het minimum van twee vennoten. De bewuste vennoten zijn twee Pfizer-dochters in Delaware, een Amerikaanse staat die als belastingparadijs bekend staat. Beide limiteds, Pfizer Manufacturing LLC en Pfizer Production LLC, hebben dezelfde bestuurder.

Hoewel Pfizer dus op slinkse wijze belasting ontwijkt, wordt de belasting niet ontdoken. Een verschil tussen wel of niet legaal. In een reactie aan FTM laat de farmaceut weten dat het zich simpelweg aan de boekhoud- en belastingwetten houdt en dus alle wettelijk verschuldigde belastingen betaalt, ook wanneer dat in bijvoorbeeld het geval van Nederland geen enkele euro is.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.