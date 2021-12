Belgen balen van invasie Nederlanders die lockdown ontvluchten

Terwijl omikron sinds vandaag de dominante variant is geworden in Nederland en het land daarom in lockdown, trekken Nederlanders massaal naar België om zich te buiten te gaan aan onder meer shoppen en horecabezoek. Ze negeren daarmee het uitdrukkelijke verzoek van premier Rutte dat niet te doen. De Belgische autoriteiten hebben geen middelen de bezoekersstroom tegen te houden. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx laat er geen misverstand over bestaan. Het is “asociaal, niet solidair en niet verstandig in tijden van een pandemie”, verklaarde ze tegen over Mischa Blok op NPO Radio 1. De autoriteiten doen hun uiterste best de ongevraagde bezoekers te houden aan de geldende coronamaatregelen.

Belgische winkelstraten lopen vol met Nederlandse dagjesmensen. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx raadt het Nederlanders ten zeerste af, zegt ze in #BlokenToine: "Asociaal, niet solidair en niet verstandig in tijden van pandemie." pic.twitter.com/B1ZxsIeYot — NPO Radio 1 (@NPORadio1) December 28, 2021

De grootste stroom trok richting Antwerpen. HLN meldt:

Zelfs in de treinen richting België waren er dinsdag veel mensen aanwezig. Sommige reizigers konden soms niet met een trein mee omdat die te vol zat. Volgens de reisplanner van de Nederlandse Spoorwegen (NS) was het in meerdere treinen tussen Nederland en België onmogelijk om voldoende afstand te houden. Op Belgische perrons werden reizigers tegengehouden als ze in een trein willen stappen die te vol was. De NMBS heeft de eigen veiligheidsdienst Securail ingezet en hulp gevraagd van de federale spoorwegpolitie.

Ook de politie spreekt van een “abnormale drukte” in Antwerpen. Parkeergarages stonden. Het slechte weer zorgde er tot overmaat van ramp voor dat mensen massaal de horecagelegenheden opzochten.

Centrum #Antwerpen = gridlock. Lokale politie Antwerpen belt ons: blijf er weg met de auto. Centrumparkings propvol en nog wachtrijen met auto's op de straten richting inritten. Politie stuurt autoverkeer actief richting P+R buiten de stad. pic.twitter.com/kvVcZML58C — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) December 28, 2021

De toestroom bestaat niet louter uit dagjesmensen, meldt de VRT:

Veel Nederlanders blijven langer dan een dag. De hotelverenigingen in verschillende steden geven dan ook aan dat er meer Nederlanders logeren in hun hotels dan tijdens andere jaren. Zo goed als alle hotels in pakweg Hasselt en Gent zijn volzet. “Nederlanders zijn goed voor zowat 80 procent van de bezetting”, zegt Rudy De Wit van vzw Hotels in Gent aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Nadat de lockdown in Nederland werd aangekondigd, is het aantal lastminuteboekingen erg gestegen. Het is nu ook vakantie in Nederland waardoor toch heel wat mensen een citytrip plannen naar Gent.”

Tegenover de NOS verklaren grensoverschrijdende Nederlanders dat ze met hun trips doelbewust de coronamaatregelen ter bescherming van de volksgezondheid willen ontlopen:

“Wij mogen van Mark Rutte niet in Nederland shoppen. Dus dan moeten wij dat hier doen”, zegt een jongeman uit Den Haag. Een vrouw uit Deventer gaat eten en shoppen in de Belgische stad. “Omdat in Nederland alles dicht is.” En een andere Nederlander, die het Museum aan de Stroom bezoekt, zit “al twee weken thuis”. “Dus we willen er echt even uit.”

Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt in de media dat de lockdown ontwijkende Nederlanders uiteindelijk de zorg in eigen land in de problemen kunnen brengen: “Want ze ontlopen de maatregelen en ze kunnen hier geïnfecteerd worden, naar huis gaan en daar opgenomen worden als ze ernstig ziek zijn. Anderzijds moeten we niet vrezen dat ze plots de omikronvariant massaal naar hier gaan brengen, want daar hebben we er evenveel van. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Maar herinner ik me ook een tijd dat wij exact hetzelfde deden toen de terrassen hier niet open waren, maar wel bij hen.”