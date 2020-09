België: code rood voor Noord- en Zuid-Holland

België verbiedt alle niet-essentiële reizen naar Noord- en Zuid-Holland. Vanaf vrijdagmiddag 16 uur kleuren die Nederlandse provincies rood, en moeten Belgen die toch naar Amsterdam, Rotterdam of Den Haag gaan bij terugkeer verplicht een test ondergaan en in quarantaine, meldt de VRT.

Reden voor de maatregel is de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. In Nederland werden de afgelopen week 8.623 coronabesmettingen vastgesteld. Ter vergelijking: in Duitsland, waar bijna vijf keer zoveel mensen wonen als in Nederland, staat de teller voor de laatste zeven dagen slechts een fractie hoger: op 9.128 besmettingen. Ook in vergelijking met bijvoorbeeld Italië doet Nederland het op dit moment beroerd.

Dit is al enkele weken pakweg het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen in Italië. Ruwweg hetzelfde relatieve aantal tests. Maar 3,5x zoveel inwoners. Kan iemand dat even naar de Tweede Kamer mailen? #APB2020 https://t.co/mzsqhpuHiL — Mustafa Marghadi (@mousmar) September 16, 2020

Het kabinet zal vrijdag extra maatregelen aankondigen voor de regio’s waar nu de meeste besmettingen zijn, meldt RTL Nieuws. Het gaat daarbij in ieder geval om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam Rijnmond en Haaglanden. Ook Kennemerland en Hollands-Midden komen waarschijnlijk in aanmerking voor extra maatregelen.

Volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zal het gaan om ‘gerichte maatregelen’. “We zien dat de besmettingen met name onder jongeren zitten, onder studenten. Ook de horeca komt iets meer op.”

Minister De Jonge spreekt over “heel gerichte maatregelen” in regio’s waar besmettingen oplopen. Vrijdag wordt meer bekend. #corona ⤵️ pic.twitter.com/ddEGe7QDbc — Fons Lambie (@fonslambie) September 16, 2020

