België gaat hard optreden tegen reizigers zonder coronacertificaat

België gaat hard optreden tegen reizigers die op pad gaan zonder de juiste coronadocumenten. Wie het land verlaat of juist weer terugkeert, en daarbij verzuimt het Europese digitale coronacertificaat en een correct ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) bij zich te hebben, kan vanaf nu rekenen op een forse boete. Ook vervoerders die hier niet streng genoeg op controleren, worden beboet.

Veel reizigers geloven het allemaal wel met de reisdocumenten. Ze doen of geen moeite om deze in orde te maken, of ze proberen weg te komen met een vervalsing, bijvoorbeeld een nagemaakte QR-code. Tegelijkertijd nemen ook de vervoermaatschappen het niet zo nauw met de nieuwe coronarichtlijnen en staan oogluikend toe dat veel passagiers toch aan boord kunnen. ‘De zachte aanpak en waarschuwingen verdwijnen’, schrijft de VRT nu.

Wat dat inhoudt is dat reizigers die niet de juiste documenten hebben, direct 250 euro moeten betalen. Wie weigert, kan zich verantwoorden voor de rechter. Voor degene die probeert om met een vervalsing de grens over te steken, wacht een boete die kan oplopen tot 750 euro. Een luchtvaartmaatschappij die de controle niet goed uitvoert en toch reizigers aan boord laten, worden direct gedagvaard voor de politierechtbank. Op de overtreding staan gevangenisstraffen en boetes die kunnen oplopen tot 48.000 euro.

‘Het doel van deze acties is duidelijk: er mee toe bijdragen dat reizen in veilige omstandigheden kan gebeuren en de coronacrisis ook in België onder controle blijft’, zegt het college van procureurs in een verklaring. ‘We hopen nu vooral dat iedereen wakker geschud is en doet wat hij moet doen.’

Het invullen van het PLF geldt overigens niet uitsluitend voor Belgen zelf. Ook reizigers uit andere landen – ook Nederland – moeten over de juiste documenten beschikken. Vooralsnog is de enige uitzondering voor reizigers die minder dan 48 uur in België blijven.