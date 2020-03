België weert Nederlanders wegens besmettingsgevaar

Het is voor Nederlanders niet langer toegestaan de grens met België over te gaan, tenzij dat een noodzakelijk reis betreft. Dat heeft de Nederlandse ambassade in België laten weten.

Via sociale geeft de ambassade het nieuwe inreisadvies van het Belgische ministerie door:

Niet-essentiële reizen naar België zijn niet toegestaan. Reizen vanuit Nederland naar België voor andere redenen dan werk, zoals toerisme, een tweede huis, tanken etc., zijn verboden en kunnen worden bestraft. Er vinden controles plaats.

In het Belgische Knokke-Heist waren Nederlanders sinds donderdag al niet meer welkom. Burgemeester Leopold Lippens vindt dat Nederland niet voldoende maatregelen neemt om het coronavirus in te dammen. “Uw regering is een stelletje onnozelaars”, aldus Lippens.