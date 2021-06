België zet pandemieprofiteurs voet dwars: PCR-test mag maximaal 55 euro kosten

Wie niet op tijd gevaccineerd kan worden maar wel op reis wil moet in veel Europese landen een recente PCR-test kunnen overleggen. Dat kan in de papieren gaan lopen, helemaal voor gezinnen, want de prijzen voor dergelijke verplichte testen lopen bij commerciële aanbieders op tot wel 150 euro.

Minister Hugo de Jonge stelde eerder dat dergelijke kosten natuurlijk voor rekening voor de reiziger komen. Hij vergeleek het vereiste certificaat, dat voor families of groepen honderden euro’s extra kan gaan kosten, met de tol-sticker voor bijvoorbeeld Zwitserland (41 euro per auto). De Tweede Kamer ging niet mee in die redenatie en eiste in mei per motie dat de PCR-testen tegen de zin van het kabinet gratis worden. Nu wordt overwogen de test tot en met 31 augustus gratis te maken en alleen voor de heenreis. Het kabinet zegt te aarzelen omdat de uitvoering van de motie risico’s van fraude en onrechtmatigheden met zich meebrengt en daar is de regering zeer bevreesd voor. Bovendien zou uitvoering 350 miljoen kosten en dat past niet bij een beleid dat vooral gericht is op zuinigheid.

België lost het wat creatiever op. Burgers die nog niet gevaccineerd zijn krijgen recht op twee gratis PCR-testen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zegt tegen de VRT: “In heel veel landen zal het in de zomer de regel zijn dat je er niet naartoe kan reizen als je niet volledig gevaccineerd bent. Als je nog niet de kans hebt gehad om je te laten vaccineren, kan je in de zomermaanden, van 1 juli tot eind september, twee keer een gratis PCR-test aanvragen voor eender welke reden, bijvoorbeeld om naar een groot festival te gaan of om naar het buitenland te reizen. Tenzij je al de kans had om je te laten vaccineren, want vaccineren is uiteraard ook gratis.”

Vanaf 1 juli komt er bovendien een maximumprijs aan de testen. Voor het snelste resultaat – binnen enkele uren – mag maximaal 120 euro gerekend worden. Voor een gewone PCR-test wordt dat maximaal 55 euro.

cc-foto: 7CO