Belgisch onderzoek naar Oeigoerse genocide gehinderd door ‘grootste ddos-aanval ooit’

In België is dinsdag een grote ddos-aanval geweest op een van ’s lands grootste beheerders van internetverkeer, Belnet. Meerdere overheidsdiensten, universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn door de aanval getroffen. Het is volgens Belnet de grootste aanval die ze ooit hebben gezien. Dat schrijft de VRT. De aanval vond plaats vlak voor een Kamercommissie zich zou buigen over de Chinese genocide op de Oeigoerse bevolking.

De aanval begon dinsdagochtend om 11.11 uur. Dat maakte Belnet zelf bekend. De dienst merkte op dat er plots veel internetverkeer was naar websites van overheden en universiteiten. Onder meer Justitie en Defensie hadden daardoor problemen en ook konden gebruikers niet inloggen op het eHealth-platform. Er konden daarnaast geen afspraken meer worden gemaakt voor coronavaccinaties, in de vaccinatiecentra zelf bleef alles wel werken. Ook de website van premier De Croo was lange tijd onbereikbaar. Thuiswerkende ambtenaren en studenten konden niet inloggen in de gebruikersomgeving van hun departement of studie.

De problemen zijn nog niet verholpen. Een woordvoerder laat weten:

We zijn nog altijd een kat-en-muisspel met de daders van deze gigantische aanval aan het spelen. Op sommige momenten slagen we erin om de zaak te stabiliseren, maar dan passen de aanvallers zich aan, en volgt er een nieuwe golf.

De website van de Kamer was lange tijd ook offline, waardoor een aantal commissievergaderingen niet kon doorgaan. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt liet via sociale media weten een vermoeden te hebben wie achter de aanval zit. Tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken zou een overlevende van de Chinese concentratiekampen voor Oeigoeren komen getuigen. ‘Conclusies over de cyberaanval zijn voorbarig. Maar het is belangrijk om die gevoelige context te signaleren. Dat ontkennen is naïef,’ aldus De Vriendt.

Een overlevende van de Oeigoeren kampen in China, mevrouw Qelbinur Sidiq, ging deze namiddag voor het eerst publiek getuigen in de Kamer. Conclusies over de cyberaanval zijn voorbarig. Maar het is belangrijk om die gevoelige context te signaleren. Dat ontkennen is naïef. — Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) May 4, 2021

VRT-journalist Tom Van de Weghe, voormalig China-correspondent, vindt die suggestie niet heel ver gezocht. Hij wijst erop dat eind maart in Australië eenzelfde aanval werd uitgevoerd op een interparlementaire organisatie die zich met China bezighoudt.

Is grootschalige cyberaanval op Belgische overheid gelinkt aan Oeigoerse kwestie in China? Bewijzen zijn er (nog) niet. Vanmiddag stond thema toevallig op Kamer-agenda. Eind maart gelijkaardige aanval op inter-parlementaire organisatie in Australië #vrtnws https://t.co/KcqxjM8X5D — Tom Van de Weghe (@tomvandeweghe) May 4, 2021

Niet alleen Australië, Japan en India waren de voorbije maanden het slachtoffer van cyberaanvallen. Ook het Finse parlement werd vorige herfst aangevallen. De Finse inlichtingendienst SUPO identificeerde toen de Chinese hackers groep APT31 als verantwoordelijk. #vrtnws — Tom Van de Weghe (@tomvandeweghe) May 4, 2021

cc-foto: Bob Mical

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.