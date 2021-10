Belgisch verkeersbulletin is er nu ook voor fietsers

Verkeersbulletins worden sinds jaar en dag gevuld met filemeldingen voor automobilisten. De Vlaamse omroep VRT brengt daar vanaf dinsdag verandering in. De radiozenders van de publieke omroep gaan nu ook informatie over werkzaamheden en andere mogelijke verkeersproblemen geven aan fietsers. De omroep schrijft:

Een defecte fietslift aan de Schelde in Antwerpen, een onderbroken fietssnelweg door werkzaamheden, een omgevallen boom na een herfststorm, of een spekglad fietspad waar de strooidiensten op een winterse ochtend nog niet gepasseerd zijn. Daar zullen de radionetten van de VRT vanaf nu voor waarschuwen.

Het besluit om fietsinformatie toe te voegen is mede ingegeven door de opmars van de elektrische fiets, en de aanleg van meer fietspaden en fietssnelwegen in België. Daardoor wint de fiets in hoog tempo aan populariteit bij onze zuiderburen.