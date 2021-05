Belgische boer schuift uit ergernis grens met Frankrijk paar meter op

Een Belgische boer heeft op eigen houtje de grens met Frankrijk verschoven, waardoor België nu een paar meter groter is. Tot een internationaal conflict leidt het voorlopig nog niet, maar de boer is wel te kennen gegeven dat hij de oorspronkelijke grens moet herstellen.

Bij toeval ontdekte een plaatselijke amateurhistoricus de nieuwe grens. Die wordt bij het Belgische dorp Erquelinnes aangegeven door een steen die ooit deel uitmaakte van een fysieke grensovergang. Die steen stond plots 2 meter en 29 centimeter verderop, in wat kort daarvoor nog Frankrijk was.

Het blijkt dat de steen hinderlijk in de weg stond wanneer de boer met zijn tractor door het gebied reed en dat hij daarom eigenhandig besloot het grenspaaltje op een handiger plek te zetten. Burgemeester van Erquelinnes David Lavaux kon er wel om lachen. Ook zijn Franse collega Aurélie Welonek van het naburige Franse dorp Bousignies-sur-Roc streek over haar hart en zei dat een nieuwe grensoorlog waarschijnlijk wel te voorkomen is.

De 620 kilometer lange grens tussen België en Frankrijk werd vastgelegd in het Verdrag van Kortrijk, daterend uit 1820 kort nadat Napoleon de slag bij Waterloo verloor. De steen die zo in de weg stond, stamt nog uit 1819 toen de voorgenomen grens alvast werd uitgestippeld. Aan de boer is gevraagd of hij zo vriendelijk wil zijn de steen terug op de juiste plek te zetten. Mocht hij daar toch geen zin in hebben, dan kan dat er uiteindelijk toe leiden dat de Frans-Belgische grenscommissie zich over de zaak moet buigen. Dat is sinds 1930 niet meer voorgekomen.

Bron: BBC / Foto: David Lavaux

