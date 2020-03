Belgische minister klapt uit de school: Hoekstra in paniek over virus

In het VRT-programma De Afspraak deed de Belgische minister van Financiën Alexander De Croo maandagavond een opvallende uitspraak over zijn Nederlandse collega Wopke Hoekstra. Die zou vrezen voor Italiaanse corona-toestanden in Nederland.

In het gesprek met de minister wordt gevraagd naar de nieuwe voorlopige einddatum van de Nederlandse maatregelen, 1 juni, en of die verlenging er in België ook aankomt. Daarop antwoordt De Croo dat de evaluatie daarover nog niet heeft plaatsgevonden. Daarbij zegt hij: ‘Wij waren natuurlijk een stuk vroeger dan Nederland met doortastende maatregelen. Tot recent in Nederland waren cafe’s open, restaurants open, samenscholingen tot honderd mensen konden nog. Wij waren relatief vroeg in de samenkomst zoveel mogelijk te maken.”

De Croo laat weten zich in de besluitvorming te baseren op de groep van experts rondom de Belgische overheid. De presentator werpt tegen: ‘Maar als Nederland dat doet, kan ik me moeilijk voorstellen dat wij dan gaan achterblijven’, waarop De Croo een boekje opendoet over wat er werkelijk speelt bij zijn Nederlandse collega-minister Hoekstra:

Ik heb dat deze middag nog gehoord van mijn Nederlandse collega tijdens een conference call met Europese collega’s ministers van Financiën, die zei, toch met een lichte paniek in zijn stem: Nederland zit exact op de curves van Italië en van Spanje. Dus hun strategie van wat zij toen noemden group immunization, we gaan de mensen wel met elkaar laten interageren, het is toch gebleken dat dat misschien toch niet de juiste keuze was.

