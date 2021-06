Belgische minister van Onderwijs schiet met geweer op portret links parlementslid

De Vlaamse minister van Onderwijs, Dierenwelzijn en Sport heeft een ballon stukgeschoten waarop een portret prijkte van Kristof Calvo, parlementslid en oud-leider van de Belgische Groenen. Ben Weyts van de rechtse nationalistische partij N-VA keek na het schot voldaan en sprak “Die Calvo moest er van in het begin aan”. Het doelwit Kristo Calvo werkt in Nederland voor het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

Is dit normaal, minister @BenWeyts? Op moment dat virologen, journalisten en politici (waaronder uw voorzitter @Bart_DeWever) doodsbedreigingen krijgen. Op dat moment schiet de minister van onderwijs (!) zonder blikken of blozen op mijn Groen-collega @kristofcalvo. pic.twitter.com/cuxisIpObf — Björn Rzoska (@BjornRzoska) June 2, 2021

Het tafereel is te zien in het online humoristische programma Goplay waarin de presentatoren in een schiettent hun gasten op ballonnen laten schieten. Weyts werd gevraagd op welke opponenten hij wilde schieten. Hij koos voor Calvo en zei daarna dat hij dat nog wel honderd keer kan doen.

De VRT meldt:

Verschillende politici van Groen reageren verbolgen op het filmpje en vooral over de uitspraken die Weyts daarin doet. Ze hekelen onder meer de timing nu de zwaargewapende militair en terreurverdachte Jürgen Conings al meer dan 2 weken op de vlucht is nadat hij bedreigingen aan het adres van politici en virologen had geuit. Vlaams Parlementslid Björn Rzoska verspreidt via Twitter een bewerkte versie van de beelden waarop de woorden “Politici afknallen, is dit normaal, minister Weyts?” zijn geplaatst. “Op het moment dat virologen, journalisten en politici (onder wie uw voorzitter Bart De Wever) doodsbedreigingen krijgen. Op dat moment schiet de minister van Onderwijs (!) zonder blikken of blozen op mijn Groen-collega Kristof Calvo.” (…) “Woorden doen ertoe, daden zeker”, zegt minister van Energie Tinne Van de Straeten bij de tweet van Rzoska. “Ik heb hier geen woorden voor en dat is een understatement. Dit doe je niet. Niet met een viroloog, niet met een politicus, gewoon met niemand. Dit. Is. Niet. Normaal.” Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) deelt de tweet van Rzoska. “Degoutant”, noemt hij de beelden. “Hier is niets grappigs aan, al zeker niet in de huidige context. Een gewelddadig politiek klimaat creëert een gewelddadig maatschappelijk klimaat. Waarom toch, Ben Weyts?”

Weyts wuift de kritiek weg. Volgens hem gaat het overduidelijk om een grap en is het programma opgenomen in de Paasvakantie toen er nog geen zwaar bewapende ex-militair voortvluchtig was die gedreigd heeft politieke tegenstanders om te brengen.