Belgische politie confisqueert smartphones van lockdown-overtreders

Belgen die hun smartphone gebruiken om herhaaldelijk af te spreken met vrienden of familie, lopen het risico om hun telefoon kwijt te raken. “Het is een algemeen beginsel in het strafrecht, dat we een voorwerp dat wordt gebruikt om een misdrijf te plegen, in beslag kunnen nemen”, verklaart procureur Vincent Macq tegenover RTL.

“Bij een samenscholing kan de politie dus je smartphone in beslag nemen om te onderzoeken of die is gebruikt om met elkaar af te spreken. Als dat het geval is, riskeer je die zelfs definitief kwijt te spelen. Want voor de rechtbank kan de mobiele telefoon mogelijk verbeurdverklaard worden.”

Sinds het begin van de lockdown in België heeft de politie voor 2,2 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. Vanaf 4 mei versoepelt België de lockdownmaatregelen, en mogen bepaalde bedrijven weer open. Wie met het openbaar vervoer reist, moet verplicht een mondkapje dragen. Een week later gaan de winkels open, en op 18 mei volgen de scholen.