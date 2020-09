Belgische popzender Studio Brussel stopt met dj’s na uitbraak corona

Studio Brussel, de ook in Nederland Belgische tegenhanger van 3FM, zendt vrijwel de hele dag alleen nog maar non-stop muziek uit, zonder tussenkomst van een dj of andere presentator. De popzender is tot de drastische maatregel overgegaan na een uitbraak van het coronavirus onder medewerkers. Na twee besmettingen moeten alle medewerkers in quarantaine, meldt de zender.

Na overleg met de bedrijfsarts en preventiedienst van VRT werd besloten dat alle medewerkers van Studio Brussel zich moeten laten testen en in quarantaine moeten. Dat dit gevolgen heeft voor de programmatie op de zender is onoverkomelijk, zegt Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen: “De gezondheid van onze mensen gaat natuurlijk boven alles. We konden niet anders, gezien de omstandigheden, dan tot deze collectieve quarantaine over te gaan. Ik weet dat onze luisteraars hier alle begrip voor gaan opbrengen.

Inmiddels zijn er drie besmettingen geconstateerd. Hoe dat kan is onduidelijk, schrijft De Morgen:

Een verklaring heeft VRT niet voor de besmettingen bij de radiozender. ”Onze teams werken nauw samen, op de redactie en in de studio, maar dat gebeurt helemaal volgens de afspraken om afstand te houden en met een mondmasker waar nodig. Toen een eerste en daarna een tweede medewerker positief op corona testte hebben we meteen uit voorzorg gereageerd: de teams werken van thuis en iedereen laat zich testen. We laten de gezondheid van onze medewerkers primeren.”

Op de zender zijn nog slechts twee programma’s live te horen die vanuit huis worden verzorgd door de betreffende medewerkers. De VRT zegt geen middelen te hebben om dat ook met de andere programma’s te doen.

