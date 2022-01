Belgische prinses: weghalen standbeelden Leopold II is niet genoeg

Belgische activisten die pleiten voor het verwijderen van de standbeelden van Leopold II vanwege diens schrikbewind in Congo, hebben er een invloedrijke medestander bijgekregen. De Belgische prinses Esmeralda de Réthy, de 66-jarige tante van koning Filip, schrijft in een opiniestuk in The Brussels Times dat de beelden van haar overgrootoom uit het straatbeeld moeten verdwijnen.

De woede jegens de standbeelden is begrijpelijk. Waarom zouden mensen van kleur autoriteiten vertrouwen die monumenten voor kolonisten en slavenhandelaren in ere hebben gehouden? Het zijn misschien symbolen, maar ze zijn niet triviaal. Hun voortdurende aanwezigheid is een pijnlijke herinnering aan een historisch trauma.

Maar het verwijderen van de standbeelden alleen is niet genoeg, vervolgt de prinses. Volgens haar moet België excuses aanbieden en overgaan tot herstelbetalingen. “Er zijn verschillende manieren om dat te doen, maar het zou kunnen beginnen met een eerlijker handelssysteem om ontwikkelingslanden te helpen en door het kwijtschelden van schulden van voormalige koloniën.”

Ook pleit De Réthy voor beter onderwijs over wat Leopold II en België hebben aangericht in Congo. Ze noemt het bewind van haar overgrootoom “wreed, zelfs naar de maatstaven van het 19e-eeuwse imperialisme”. “We moeten de kinderen op school leren dat de welvaart en mooie gebouwen van België zijn gefinancierd met de verkoop van ivoor, rubber en hout, geplunderd uit onze kolonie”.

De wandaden van Leopold II in Congo zijn berucht. De Belgische koning verwierf Congo als privébezit bij de Koloniale Conferentie van Berlijn (1884-1885). Onder zijn bewind kwamen zeker honderdduizenden en mogelijk miljoenen Congolezen om het leven. NRC Handelsblad schrijft:

Toen Congo in 1908 een ‘gewone’ kolonie werd, bleven dwangarbeid, onderdrukking en apartheid bestaan. De laatste jaren is de kritiek daarop in een stroomversnelling gekomen: demonstranten bekladden beelden van Leopold II, koning Filip sprak voor het eerst zijn „diepste spijt” uit en een parlementaire commissie buigt zich over het vraagstuk.

De Réthy staat bekend als een geëngageerde journalist. In 2019 werd ze opgepakt bij een protest van Extinction Rebellion in Londen.