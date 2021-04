Belgische socialisten: geen loonsverhoging, dan ook geen winstuitkering

Belgische socialisten willen een wettelijk verbod doorvoeren op het uitkeren van dividend als bedrijven hun werknemers te weinig loonsverhoging toekennen. De Wet op het Concurrentievermogen, waar de loonsverhoging onder valt, blijkt de mogelijkheid te bieden bedrijven zo’n verbod op te leggen. Dat wetsonderdeel is sinds de invoering in 1996 nog nooit gebruikt.

De Standaard schrijft:

De socialisten halen die passage nu aan de vooravond van 1 mei van stal. Daarmee worden de werkgevers onder druk gezet, maar het is meteen ook een oorlogsverklaring aan het adres van de liberalen. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert riep de vakbonden vanmorgen in De ochtend nog eens op om hun achterban ‘realistische verwachtingen te schetsen. Hij beklemtoonde ook nog eens dat de federale regering bij gebrek aan akkoord de marge van 0,4 procent boven op de index zal bevestigen en ‘that’s it.’ Maar dat is dan toch zonder de socialisten in zijn regering gerekend.