Belgische socialisten lozen parlementariër wegens contact met Grijze Wolven

De Belgische Franstalige sociaaldemocratische PS heeft Kamerlid Emir Kir uit de partij gezet. Kir, een zogeheten stemmenkanon, werd in 2012 als eerste burgemeester met een niet-Europese achtergrond van de gemeente Sint-Joost-ten-Node. In december ontvang hij een delegatie van zes Turkse burgemeester. Twee van hen bleken lid van de MHP, de partij die gelieerd is aan de extreemrechtse Grijze Wolven, een paramilitaire groepering die berucht is wegens aanslagen en moorden.

Het royement is een zware maatregel en in dit geval extra precair omdat de coalitie waar de PS deel van uitmaakt over een meerderheid van slechts een zetel beschikt. Kir is bovendien uiterst populair onder kiezers. Hij haalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 48 procent van de stemmen binnen en is landelijk de op een na best scorende politicus. De PS wil daarentegen ook helder positie kiezen omdat extreemrechts een groeiend probleem is in de Belgische politiek waar nationalisten forse terreinwinst geboekt hebben.

De voorzitter van de PS, Magnette, verklaart:

“Die sanctie is het gevolg van het niet-respecteren van het cordon sanitaire. Voor de PS is het respecteren van het cordon sanitaire van toepassing ten opzichte van alle verkozenen van extreem-rechts, ongeacht om wie het gaat en waar ze vandaan komen.”

In De Standaard reageert Kir teleurgesteld maar ingetogen op de beslissing:

“Ik lijk helemaal niet op de karikatuur die ze van mijn persoon gemaakt hebben. Ik ben een linkse man, een man met een overtuiging en een man van actie. Mijn resultaten op lokaal en federaal niveau pleiten voor mij. Het toont mijn gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts voldoende aan. Ik heb mijn leven gewijd aan het bestrijden van extreemrechts, te werken aan meer sociale gelijkheid en mij in te zetten ten dienste van het volk.”

Binnen de Brusselse afdeling van de PS zou een interne strijd aan de gang zijn tussen de scherpslijpers op het gebied van laïcisme, die iedere invloed van religieuze cultuur willen uitbannen, en communitaristen die de plaats van een individu binnen diens gemeenschap in ogenschouw nemen. Daardoor zou de straf voor Kir zwaarder dan gewoonlijk hebben uitgepakt.

