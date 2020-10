Belgische vicepremier Wilmès op IC na coronabesmetting

De Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès is opgenomen op de intensive care. Vorige week maakte ze zelf bekend besmet te zijn met het coronavirus. Volgens haar woordvoerster is haar situatie stabiel en is de opname gedaan uit voorzorg.

Op 17 oktober liet Wilmès via Twitter weten: “Het resultaat van mijn Covidtest is positief. Een besmetting die wellicht plaatsgevonden heeft in familiekring, gezien de voorzorgsmaatregelen die ik buitenshuis heb genomen.”

In België loopt net als Nederland de laatste dagen het aantal Covid-besmettingen weer hard op. Deze week werden in het hele land de maatregelen weer aangescherpt. Zo geldt er nu een avondklok tot 5 uur ’s ochtends om te voorkomen dat mensen thuis feestjes geven, aangezien ook de horeca enkele weken gesloten is. Ook mag er na 8 uur ’s avonds geen alcohol meer verkocht worden.

Bron: VRT