Belgische viroloog onder politiebescherming na extreemrechtse dreiging

Marc Van Ranst, de hoogleraar virologie die in België de strijd tegen het coronavirus leidt, wordt sinds enkele weken extra door de politie beschermd. De politie is tot de maatregel overgegaan nadat vorige maand ontdekt werd dat er “tastbare plannen” waren om Van Ranst iets aan te doen. De hoogleraar heeft het sterke vermoeden dat de ernstige dreiging afkomstig is van extreemrechts. De politie wilde zijn huis aanvankelijk permanent beschermen maar daar had Van Ranst bezwaar tegen. Nu wordt er intensief gepatrouilleerd om de arts en zijn gezin te beschermen.

Van Ranst vertelt over de dreiging in een interview met Techmag. Hij stelt dat hij de ontwikkelingen rond extreemrechtse en nationalistische bewegingen al zo’n dertig jaar volgt en er regelmatig via sociale media kritiek op uit. “Angst is een slechte raadgever,” zegt hij over de gevolgen, “maar ik heb gelukkig een dikke huid ontwikkeld in de afgelopen jaren. En nog belangrijker is dat sinds de uitbraak van de pandemie mijn geloof in de mensheid sterker is dan ooit. De afgelopen maanden heb ik zulke prachtige initiatieven gezien uit verschillende hoeken van het land die solidariteit betuigen. Dat is het beste antwoord op de polarisatie in onze samenleving.”

Op 6:40 praat Van Ranst met interviewer Magali De Reu over de bedreigingen:

