Belgische ziekenhuizen willen vaccinweigeraars ontslaan

De Belgische ziekenhuizen willen vaccinweigeraars schorsen en desnoods ontslaan. In een advies aan de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dringen zij aan op sancties voor werknemers die zich niet willen laten inenten, bericht Knack.

De vakbonden voor het zorgpersoneel reageren verontwaardigd. “Het is erg schokkend dat men meteen met sancties uitpakt”, aldus een zegsman van een van de bonden. Hij noemt het ongepast om werknemers in ziekenhuizen te ontslaan nu het nog altijd druk is.

België zou niet het eerste land zijn dat optreedt tegen ongevaccineerd personeel in de ziekenhuizen. Een maand geleden werden in Frankrijk al 3.000 ongevaccineerde zorgmedewerkers geschorst. Het betrof hoofdzakelijk mensen in ondersteunende functies, zoals bij de voedselbereiding en textielreiniging.