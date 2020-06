Berenvlees op menu in Albanië, onderzoekers waarschuwen voor nieuwe virussen

Een restaurant in Albanië serveert vlees van illegaal afgeschoten beren. Dat ontdekten onderzoekers naar illegale jacht op wild in het land. Die jacht loopt volgens de onderzoekers “uit de hand” in Albanië. Ook zeiden ze dat het de eerste keer is dat ze in Europa berenvlees op het menu aantroffen.

Behalve beren worden op Albanese online marktplaatsen ook andere dieren als apen en roofvogels aangeboden voor consumptie. Zowel onderzoekers als virologen slaan alarm en waarschuwen voor een verhoogde kans op virussen die van dier op mens worden overgedragen bij deze illegale en ongecontroleerde slacht van wilde dieren. Daarnaast wordt gevreesd voor het voortbestaan van deze dieren in de vrije natuur als gevolg van de jacht. Die jacht is bij wet verboden in Albanië. De maximale gevangenisstraf is in oktober vorig jaar verhoogd omdat het aantal wilde dieren in het land sterk terugloopt. Van strenge handhaving is echter nauwelijks sprake.

De strijd tegen deze jacht dreigt een moeizame te worden, aangezien de handel in wilde dieren een winstgevende is. Zo worden op de marktplaatsen kapucijnapen verkocht voor 750 euro, een berenwelp of wolf is verkrijgbaar voor 500 euro. De kopers zijn hoofdzakelijk restaurant- en hoteleigenaars die de dieren levend gekooid of aan de ketting houden als huisdier om toeristen te lokken, of als statussymbool. In elk geval een restaurant heeft nu dus ook berenvlees op het menu gezet.

Waarschuwing

Woensdag waarschuwden de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat de wereld een toename in het aantal zoönose virussen kan verwachten, wanneer de balans met de natuur niet wordt hersteld. Dit naar aanleiding van een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Volgens dat onderzoek brengt de grootschalige ontbossing en vernietiging van andere natuurgebieden, samen met de illegale jacht op en handel in wilde dieren een verhoogde kans op nieuwe pandemieën mee.

Directeur van WWF International Marco Lambertini laat weten:

Uitbraken als van het coronavirus zijn tekenen van onze gevaarlijke en uit evenwicht zijnde relatie met de natuur. Ze laten zien dat ons destructieve gedrag ten opzichte van de natuur onze eigen gezondheid in gevaar brengt. Een grimmige werkelijkheid die we al decennialang negeren.

Bronnen: Independent, The Guardian / cc-foto: piqsels