Berlijn betaalt Duitse corona-zorg voor patiënten uit andere EU-landen

De Duitse overheid neemt de kosten voor haar rekening voor de behandeling van corona-patiënten die vanuit andere EU-landen naar Duitse ziekenhuizen zijn overgebracht. Duitsland heeft ongeveer tweehonderd patiënten opgevangen voor wie in eigen land geen plek meer was op de intensive care, vooral uit Italië, Frankrijk en Nederland.

Zondag besloot het Duitse crisiskabinet de kosten voor die behandelingen niet door te berekenen aan de landen van herkomst. Het zou gaan om zo’n 20 miljoen euro. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn benadrukte het belang van Europese solidariteit in tijden van crisis. Ook liet hij weten dat Duitsland bereid is meer patiënten op te vangen als dat nodig blijkt en dat de ziekenhuizen over voldoende capaciteit beschikken.

Duitsland is in elk geval tot september bereid de kosten voor de behandeling van corona-patiënten op zich te nemen. Het land heeft het hoogste aantal ic-bedden per 100.000 inwoners, namelijk 34. In Nederland zijn dat er 7 per 100.000 inwoners.

Bron: Politico / cc-foto Jens Spahn: Wikipedia