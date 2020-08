Berlijn past racistische straatnaam aan

De Mohrenstrasse in Berlijn krijgt een nieuwe naam, meldt Deutsche Welle. Anti-racismeorganisaties en Duitsers met een Afrikaanse achtergrond drongen al geruime tijd aan op vervanging van het woord ‘Moor’, een denigrerende term die in het verleden veelvuldig werd gebruikt om zwarten én moslims uit Noord-Afrika mee aan te duiden.

Op verzoek van de sociaaldemocratische SPD en de Groenen zal de straat Anton-Wilhelm-Amo-strasse gaan heten. Anton Wilhelm Amo was een 18e-eeuwse Ghanese filosofiedocent die werkzaam was aan universiteiten van Halle en Jena. Daarmee was hij de eerste Afrikaanse wetenschapper aan een Europese universiteit.

Het is niet helemaal duidelijk hoe Amo in Europa terecht is gekomen. Volgens de ene lezing brachten de slavendrijvers van de West-Indische Compagnie hem op vierjarige leeftijd naar Amsterdam, maar er wordt ook gedacht dat een predikant in Ghana hem naar Nederland stuurde. Het staat wel vast dat hij daarna ‘cadeau’ werd gedaan aan de hertog Anton Ulrich. De familie van de hertog behandelde Amo als familielid en zorgde ervoor dat hij onderwijs kon volgen.

Over de nieuwe naam van het metrostation Mohrenstrasse wordt nog gediscussieerd. Het Berlijnse ov-bedrijf had al besloten om de stationsnaam te veranderen, maar de voorgestelde nieuwe naam, Glinkastrasse, stuit op verzet vanwege het antisemitische karakter van sommig werk van de 19e-eeuwse Russische componist Mikhail Ivanovich Glinka naar wie de Glinkastrasse is vernoemd.

cc-foto: BrokenSphere