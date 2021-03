Berlijn schort vaccineren met AstraZeneca op voor personen jonger dan 60

De Duitse medisch toezichthouder heeft 32 gevallen geregistreerd van een zeldzame bloedprop die ontstond na vaccinatie met AstraZeneca. Voor de deelstaat Berlijn is het reden om de vaccinatie met het middel op te schorten voor iedereen jonger dan 60 jaar, meldt Deutsche Welle.

Berlijn staakte eerder al het toedienen van het vaccin bij vrouwen onder de 55. Onder het gering aantal personen bij wie zich een bloedprop in het hoofd vormde zijn opvallend veel jonge vrouwen. In de praktijk komt het er op neer dat vooral ziekenhuismedewerkers getroffen worden door de opschorting. Zij en 80plussers zijn nu de enigen die in Duitsland in aanmerking komen voor een vaccin. Duitsland is wel het land waar de meeste vaccins met AstraZeneca gezet zijn.

Berlijn neemt de stap als voorzorg. Eerder hebben verschillende Europese landen de vaccinatie tijdelijk gestaakt maar die zijn hervat nadat het Europees medicijnagentschap EMA groen licht gaf. In de tussentijd is er echter weer een nieuw rapport gepubliceerd door het Paul Ehrlich Instituut, de Duitse medisch toezichthouder, waaruit blijkt dat er 31 gevallen van ernstige bijwerkingen zijn geconstateerd, bij 29 vrouwen en 2 mannen. De vrouwen zijn tussen de 20 en 63 jaar. Negen van de slachtoffers zijn overleden.

cc-foto: ŽupaBA VUCBA