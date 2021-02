Berlijn sluit terminal peperdure nieuwe luchthaven bij gebrek aan passagiers

De peperdure nieuwe luchthaven Berlin Brandenburg Airport (BER) werd eind oktober geopend. De bouw ervan duurde maar liefst negen jaar langer dan voorspeld en verslond miljarden. De BER, die ook drie oude luchthavens moest vervangen, was volgens de regering noodzakelijk vanwege de onstuitbare groei van het vliegverkeer. De vertraging was zo groot dat de nieuwe luchthaven al bij opening achterhaald leek. In allerijl werd een van de drie oude luchthavens opgekalefaterd en heropend als een nieuwe terminal van BER, te gebruiken totdat er in 2030 een nieuwe uitbreiding klaar is.

En toen dook het coronavirus op. Nu gaat deze terminal minstens een jaar dicht omdat er doodeenvoudig niet voldoende passagiers meer zijn. Het is niet duidelijk of deze ooit weer open gaat, aldus een woordvoerder. Wel blijft het in de terminal aanwezige vaccinatiecentrum in gebruik.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Kevin Hackert