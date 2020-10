Berlijn steekt middelvinger op naar mondkapjesweigeraars

Het gemeentebestuur van Berlijn heeft een controversiële campagne gelanceerd in een poging om burgers te doordringen van het belang van de coronamaatregelen voor kwetsbare personen. Op de poster van de gemeente is een bejaarde vrouw te zien die haar middelvinger opsteekt naar mondkapjesweigeraars.

In Duitsland, waar het aantal coronagevallen de afgelopen week ook verder is opgelopen, is Berlijn een van de zwaarst getroffen gebieden, zo blijkt uit de gegevens van het Robert Koch-Institut. In de Duitse hoofdstad dragen relatief weinig mensen een mondkapje, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

“De meeste inwoners van Berlijn en onze bezoekers respecteren de regels, maar sommigen doen dat niet. Zij riskeren de levens van oudere mensen en anderen die kwetsbaar zijn voor het virus”, stelt woordvoerder Christian Tänzler. “We wilden de aandacht vestigen op dit probleem. Daarom hebben we voor een provocatieve boodschap gekozen.” Niet iedereen is daar enthousiast over.