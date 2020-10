Berlijn tracht oplopend conflict Griekenland-Turkije te bedaren

De spanningen tussen Turkije en Griekenland zijn de afgelopen dagen weer opgelopen nadat Turkije maandag een nieuwe zoektocht naar gas is begonnen in de Middellandse Zee. Beide landen claimen dat zij recht hebben op de eventuele bodemschatten uit het gebied waar de Turken nu onderzoek doen. Het Turkse schip Oruç Reis is actief in de buurt van het Griekse eiland Kastellorizo, dat een paar kilometer uit de Turkse kust ligt.

In september besloot de Turkse regering de Oruç Reis nog terug te trekken uit betwiste wateren, om ‘de diplomatie een kans te geven’. Vorige week spraken de Griekse en Turkse ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar en gaven de landen verklaringen uit over ‘voortzetting van de dialoog’.

Kort daarna sloeg de vlam weer in de pan. Eerst besloot de regering van het Turkse deel van Cyprus het oude toeristenresort Varosha open te stellen. Dit gebied was na de Turkse invasie in 1974 veranderd in een spookstad – een buffer tussen het noorden en zuiden van Cyprus, waar niemand werd toegelaten. Aan Griekse kant wordt de openstelling gezien als een provocatie.

Dat geldt ook voor het opnieuw laten uitvaren van de Oruç Reis. “Turkije heeft nu bewezen onbetrouwbaar te zijn”, meent de Griekse regeringswoordvoerder Stelios Petsas. “Iedereen die Turkije geloofde, wordt nu in het ongelijk gesteld.” Aan Griekse kant wordt ook geklaagd over een gebrek aan steun van de EU.

EU-voorzitter Duitsland heeft Turkije dinsdag wel opgeroepen te stoppen met ‘provocaties’. De minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas omschrijft de Turkse gasmissie als een “ernstige tegenslag voor de pogingen om te de-escaleren en een obstakel voor de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en Turkije”.

“We roepen Turkije op om geen eenzijdige maatregelen te nemen waardoor er geen gesprekken meer kunnen plaatsvinden”, zegt Maas, die op het punt staat om af te reizen naar Griekenland en Cyprus. De Duitse minister heeft vooralsnog geen plannen om naar Ankara af te reizen om over de kwestie te praten.