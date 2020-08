Bernie Sanders: de toekomst van de democratie staat op het spel

Bernie Sanders heeft zijn achterban op de eerste dag van de online Democratische conventie opgeroepen om op Joe Biden te stemmen. “De toekomst van onze democratie staat op het spel”, aldus Sanders, die tijdens de Democratische voorverkiezingen de belangrijkste tegenkandidaat van Biden was. “De toekomst van onze economie staat op het spel en de toekomst van onze planeet staat op het spel.”

Sanders wees zijn aanhangers erop dat de Democratische partij dankzij hen naar links beweegt. Dat blijkt volgens hem onder meer uit Bidens steun voor een minimumloon van 15 dollar per uur. Ook prees Sanders Bidens plan om meer Amerikanen toegang te geven tot een zorgverzekering, al zou Sanders zelf verder zijn gegaan.

De senator uit Vermont was uiterst kritisch over de wijze waarop president Trump de coronacrisis aanpakt. Er zijn al meer dan 170.000 Amerikanen aan het nieuwe virus overleden. Sanders vergeleek Trump met Nero, de gehate Romeinse keizer die volgens sommige overleveringen viool speelde terwijl een groot deel van Rome in vlammen opging. “Trump speelt golf”, aldus Sanders.

Ook verweet hij Trump racisme en seksisme, en beloofde dat Biden een eind zou maken aan “het vertroetelen van witte nationalisten, de racistische hondenfluitjes, de religieuze onverdraagzaamheid en de smerige aanvallen op vrouwen”.

‘Donald Trump is de verkeerde president’

De eerste dag van de Democratische conventie werd afgesloten door Michelle Obama, die eveneens hard uithaalde naar Trump, die ze “de verkeerde president voor ons land” noemde. “Hij heeft genoeg tijd gehad om te bewijzen dat hij geschikt is voor deze baan, maar het is duidelijk dat hij het niet aan kan.”