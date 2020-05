Beroepscommissie DENK draait royement Azarkan terug

DENK-partijvoorzitter Selçuk Öztürk had fractieleider Farid Azarkan niet mogen royeren. Dat oordeelt de beroepscommissie van de partij. Öztürk had Azarkan verweten dat hij “de partij bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van DENK”.

Volgens de commissie deugt er echter niets van het besluit van Öztürk: het was feitelijk niet goed onderbouwd, Azarkan kon zich niet tegen de aantijgingen verweren en bovendien werd de fractieleider niet gewezen op de mogelijkheid om tegen de beslissing in beroep te gaan.

“De ledendemocratie is door Selçuk Öztürk met voeten getreden en daarmee heeft hij misbruik gemaakt van zijn voorzittersrol”, staat in een persbericht dat is verstuurd door de persvoorlichter van de partij, Serkan Soytekin.

Nadat Öztürk Azarkan uit de partij zette, spraken veel lokale DENK-politici hun steun uit voor Azarkan. De fractieleider bleef in de Tweede Kamer ook gewoon het woord voeren namens de partij.

Öztürk heeft al maanden ruzie met zijn fractiegenoten Kuzu en Azarkan over de macht binnen de partij. Voor 6 juni staat er een ledenbijeenkomst van DENK gepland. Daar moet blijken hoe de achterban over het optreden van Öztürk denkt. “Ik zal het resultaat van de ledendemocratie altijd accepteren”, zei de partijvoorzitter afgelopen zondag in Buitenhof.

