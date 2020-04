Vanuit de oppositie klinkt de roep om meer IC-bedden, maar meer dan 2.400 kunnen Nederlandse ziekenhuizen niet aan. Daarvoor waarschuwt voorzitter Gerton Heyne V&VN, de beroepsvereniging voor ruim 105.000 verpleegkundigen, in een gesprek met de Telegraaf. Er zijn nauwelijks genoeg gespecialiseerde verpleegkundigen voor de huidige intensive care-capaciteit, laat staan voor een forse uitbreiding.

Nederlandse ziekenhuizen hebben normaliter gezamenlijk 1150 bedden op de intensive care tot hun beschikking. Nu vanwege de coronacrisis dat aantal drastisch opgeschaald moet worden, is het voor zowel zorginstellingen als de politiek een race tegen de klok om dat aantal bedden met zo veel mogelijk stuks uit te breiden. Onder meer de PVV en PvdA willen dat het aantal wordt opgehoogd naar 3.000.

Minister De Jonge van Volksgezondheid wilde zich woensdag tijdens een Kamerdebat niet uitspreken over een maximumaantal. De minister zei te verwachten dat er zondag 2400 bedden beschikbaar zijn, waarvan er 1900 gebruikt worden voor corona-patiënten. Maar ook bij dat aantal is de situatie penibel. Heyne waarschuwt dat bij 2400 IC-bedden 14.500 IC-verpleegkundigen nodig zijn. Nu zijn er niet eens 4000. ‘Wat nu wordt gevraagd is al op het randje. Het is topsport. Mentaal ontzettend zwaar. En je kunt niet zomaar even een blik IC-verpleegkundigen opentrekken,’ aldus Heyne in de Telegraaf die meer bedden ‘een illusie’ noemt.

De boodschap van Heyne, die onderschreven wordt door zorginstellingen, betekent ook een kil scenario dat spoedig werkelijkheid dreigt te worden: wanneer het aantal patiënten voor de intensive het care het aantal bedden overstijgt, zal aan de poort een keuze gemaakt moeten worden wie wel en niet wordt opgenomen.

cc-foto: Emilio Labrador