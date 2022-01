Beroerde fiscus-ICT staat niet toe dat btw op groente wordt verlaagd

De btw op groente en fruit wordt verlaagd van 9 naar 0 procent. Dat is de belofte van het nieuwe kabinet-Rutte 4. Alleen, die mooie plannen laten nog enkele jaren op zich wachten, omdat de ICT-systemen van de Belastingdienst helemaal niet in staat zijn die verlaging te verwerken. Dat meldt de Telegraaf maandag.

De oorzaak is de zwaar verouderde ICT-omgeving bij de fiscus. Die zou ervoor zorgen dat het niet mogelijk is om wijzigingen in btw-tarieven te “snel” achter elkaar door te voeren. In 2019 werd de btw op groente en fruit verhoogd naar 9 procent, dat tarief nu weer omlaag brengen is daardoor ‘de komende jaren’ niet mogelijk. Ook andere voorgenomen wijzigingen, zoals het afschaffen van de zogenoemde jubelton – het bedrag dat ouders belastingvrij aan hun kinderen kunnen schenken voor de aanschaf van een woning – kan niet worden doorgevoerd.

ICT en de overheid zijn al sinds jaar en dag een bijzonder ongelukkige combinatie. Behalve bij de Belastingdienst hebben bijvoorbeeld ook uitkeringsinstanties als het UWV met grote regelmaat problemen. Om de ICT-problemen het lijf te gaan, heeft het kabinet deze regeerperiode zo’n 300 miljoen euro gereserveerd.