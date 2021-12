Besmette verpleegster vervalst coronapas, drie bejaarden overleden

Bij een verzorgingstehuis in Hindesheim in de Duitse deelstaat Nedersaksen is een corona-uitbraak waarbij elf bewoners besmet zijn geraakt en drie bejaarden zijn overleden. Er bestaat het vermoeden dat de uitbraak is begonnen met een verpleegster die ondanks een corona-infectie kwam werken. Zij had haar coronapas vervalst.

De 44-jarige verpleegster sprak zich herhaaldelijk uit tegen vaccinaties, maar had opeens toch een vaccinatiebewijs, meldt RTL News. Toen ze toch besmet raakte, stelde de directie van het verzorgingshuis een onderzoek in. Daaruit bleek dat de batchnummers van de vaccindoses en de handtekeningen van het vaccinatiecentrum op haar vaccinatiecertificaat nep waren. In een telefoongesprek ontkende de medewerkster aanvankelijk, maar na aandringen gaf ze alsnog toe dat ze iedereen voor het lapje had gehouden.

De verpleegster, die inmiddels is ontslagen, was gewoon gaan werken terwijl haar man met een coronabesmetting thuis zat. Pas toen ze ook zelf symptomen kreeg, besloot ze thuis te blijven. Ze ontkent dat ze iets te maken heeft met de besmettingen in het verpleeghuis.

De directie is naar eigen zeggen “diep geschokt”. “Je wordt gek als je bedenkt dat het allemaal pas aan het licht kwam na uren eigen onderzoek”, verklaart directeur Michael Ossenkopp tegenover NDR.

Ondertussen maken de families van de bewoners van het verpleeghuis zich grote zorgen. “Mijn moeder wordt over drie weken 87 en heeft een longziekte”, verzucht Heike Fröchtling tegenover RTL. Zij hoopt dat haar moeder dankzij de boosterprik gespaard zal blijven, “maar ik ben simpelweg bang”.

Het openbaar ministerie zal de 44-jarige verpleegster mogelijk vervolgen wegens doodslag. Vanaf maart volgend jaar geldt er een vaccinatieverplichting voor zorgpersoneel.