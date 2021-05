Besmettelijke Indiase variant verdringt Britse variant in VK

Driekwart van alle nieuwe coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk wordt nu veroorzaakt door B.1.617.2, een nieuwe variant die voor het eerst werd vastgesteld in India. In een week tijd is het aantal besmettingen met B.1.617.2 meer dan verdubbeld. Het Verenigd Koninkrijk meldde donderdag het hoogste aantal besmettingen sinds 12 april, meldt The Guardian.

In sommige gebieden worden er nu ook weer meer Britten met corona opgenomen in het ziekenhuis. Zo liggen er in Schotland inmiddels weer 98 coronapatiënten in het ziekenhuis, terwijl dat er op 6 mei nog 58 waren. In verscheidene regio’s zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Dankzij de vaccinatiecampagne ligt het aantal ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen wel een stuk lager dan begin dit jaar.

De Indiase variant is nog besmettelijker dan de Britse variant (B.1.1.7) die zich ook al makkelijker verspreidde dan eerdere versies van het virus. Hoe besmettelijker een virus is, hoe moeilijker het is om groepsimmuniteit te bereiken.

B.1.617.2 is ook in Nederland opgedoken. Volgens onderzoek beschermen de bestaande coronavaccins redelijk (AstraZeneca, 60 procent) tot goed (BionTech-Pfizer, 88 procent) tegen de nieuwe variant.

Volledige bescherming bieden de vaccins dus niet. In België vond er eerder deze maand in een verzorgingshuis een uitbraak van Indiase variant plaats, terwijl alle bewoners ingeënt waren. Een besmette bewoner overleed, al is niet helemaal zeker of dat door corona kwam. Een medewerker van het woonzorgcentrum moest worden opgenomen in het ziekenhuis.