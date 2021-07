Besmettingen lopen ongekend snel op, kabinet wil advies OMT

Door de opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant en het loslaten van zo goed als alle anti-coronamaatregelen loopt het aantal besmettingen razendsnel op. Woensdag meldde het RIVM bijna 3.700 nieuwe infecties. In dit tempo zou het aantal besmettingen in het weekend alweer makkelijk boven de 10.000 per dag kunnen liggen.

Ook Hugo de Jonge ziet dat het “rap oploopt” en heeft het Outbreak Management Team (OMT) om een advies gevraagd, meldt de NOS. Hij wil weten of de deskundigen denken dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om de groei van het aantal besmettingen terug te dringen.

De Delta-variant heeft een basaal reproductiegetal (R0) van tussen de 5 en 8. Daardoor is het coronavirus nu veel besmettelijker dan voorheen. Vanwege de extreme besmettelijkheid worden groepen die nog niet volledig zijn ingeënt, een makkelijk doelwit voor het virus. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om jongeren, orthodoxe christenen en mensen met een migratieachtergrond.

Een extra complicatie is dat de vaccinaties minder bescherming bieden tegen de Delta-variant dan tegen eerdere mutaties. De kans om in het ziekenhuis te belanden is na inenting wel nog altijd veel kleiner.

Verreweg de meeste besmettingen vinden nu plaats bij jongeren. De afgelopen week werd meer dan de helft van alle positieve tests afgenomen bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Zij hebben een veel kleinere kans om in het ziekenhuis te belanden dan ouderen, maar ook bij hen is een coronabesmetting niet helemaal zonder gevaar. Zo zijn er verscheidene jongeren die te lijden hebben onder long covid.

Er zijn de afgelopen week verscheidene uitbraken gemeld bij uitgaansgelegenheden. RIVM-directeur Jaap van Dissel erkende woensdagochtend in de Kamer dat het Testen voor toegang-systeem blijkbaar onvoldoende waarborgen biedt.