Besmettingsrisico vijf keer zo klein bij meer dan een meter afstand

Social distancing is een effectieve methode om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Hoe meer afstand mensen houden, hoe kleiner het risico op een infectie. Dat blijkt uit een studie die maandag is gepubliceerd in The Lancet.

De onderzoekers legden de resultaten van 172 onderzoeken in 16 landen naast elkaar om vast te stellen wat de gevolgen zijn van verschillende beschermingsmaatregelen, zoals afstand houden en mondkapjes dragen.

Wie meer dan een meter afstand houdt tot een besmet persoon, loopt een risico van 2,6 procent. Als je binnen een meter zit van iemand met het coronavirus loopt het risico op tot bijna 12,8 procent: bijna een vervijfvoudiging.

Meer dan een meter afstand houden is aan te raden: wie op twee meter staat, halveert het risico ten opzichte van iemand die een meter afstand houdt. Bij drie meter neemt de kans op besmetting opnieuw met de helft af.

De onderzoekers zijn ook positief over mondkapjes en beschermende brillen voor zorgmedewerkers. Beide hulpmiddelen leveren vermoedelijk een flinke bijdrage aan het terugdringen van het aantal infecties – zij het dat de bewijzen daarvoor minder sterk zijn dan bij afstand houden.