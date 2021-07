Bestuur BIJ1 Den Haag breekt met landelijke partij

Het bestuur van BIJ1 in Den Haag heeft de banden verbroken met de landelijke partij en gaat op eigen houtje verder. Dat schrijven de bestuursleden in een verklaring. De Haagse tak die zich in het conflict tussen het landelijke bestuur en nummer 2 op de kieslijst Quinsy Gario achter die laatste schaarde, verwijt de partij tijdens de ledenvergadering (ALV) van afgelopen zaterdag ‘een giftige interne cultuur die ons werk actief tegenwerkt en belemmert als bestuur van een lokale afdeling’.

Volgens de opgestapte Haagse bestuursleden werd de autonomie van de lokale afdeling ‘daarnaast totaal niet gewaardeerd noch gerespecteerd’, waardoor het ‘onmogelijk is gemaakt om als afdeling van BIJ1 te mogen bestaan in onze eigen stad’. Ook schrijven ze dat het niet duidelijk is waarom het landelijk bestuur de Haagse afdeling frustreert. De Haagse afdeling neemt het het landelijk bestuur kwalijk dat tijdens de ALV de gehele afdeling werd bestempeld tot ‘Gario sympathisanten’ vanwege de kritiek op de in hun ogen ‘onrechtmatige schorsing’.

Deze hele gang van zaken vormt een ongezonde en onveilige werkomgeving en creëert hierdoor een onhoudbare situatie voor ons als bestuursleden. Het is onwerkbaar geworden om als bestuur met het afdelingsteam deze onheuse bejegening te adresseren. We betreuren dit, omdat wij het beste plan voor de stad hebben en een radicaal gelijkwaardig geluid wilden laten horen. Maar helaas is er binnen deze partij niet dezelfde zorg voor mensen die wij voor onze stad voor ogen hebben.

Dit weekend na de ALV maakte BIJ1 een lijst bekend van steden waar de partij in 2022 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, waaronder Arnhem, Nijmegen, Haarlem en Almere. Den Haag was al een opvallende afwezige in het overzicht. De bestuursleden zeggen ‘als individuen’ door te gaan ‘met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad’.