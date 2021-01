Bestuurders vuurwerkbond ondergedoken, bedreigd door vuurwerkfanaten

Bestuursleden van de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) zijn ondergedoken na bedreigingen van handelaren en vuurwerkliefhebbers. Dat melden NOS en het AD. De NVB deed afgelopen week het voorstel om bij de komende jaarwisselingen het afsteken van vuurwerk over te laten aan speciale verenigingen in plaats van aan particulieren.

Het voorstel was juist bedoeld om een algeheel vuurwerkverbod zoals afgelopen Oud en Nieuw gold te voorkomen. Maar dat was alsnog tegen het zere been van de vuurwerkfanaten. NVB-voorzitter Lars Onrust, die zich inmiddels schuil moet houden in een vakantiehuisje, liet in jet NOS Radio 1 Journaal weten: “Er zijn foto’s van ons gezocht op Facebook en die zijn op allerlei fora geknald met teksten als ‘hier zitten ze’, ‘deze moet je hebben’, ‘pak ze aan’.”

De bedreigingen zijn dusdanig ernstig, dat er aangifte is gedaan bij de politie. Volgens Onrust neemt de politie de bedreigingen uitermate serieus en is van een aantal bedreigingen ook bekend wie erachter zitten.