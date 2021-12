Beter motto voor dit kabinet is ‘Samen verder maar nergens heen’

Kee & Van Jole bespreken kort voor de presentatie van het nieuwe regeerakkoord de komst van Rutte IV. Peter Kee is heel enthousiast en spreekt van een prachtig resultaat, dat dezelfde avond ook nog wordt gepresenteerd door de vier kopstukken Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers in de talkshow Op1 waar hij als parlementair redacteur voor werkt. Van Jole heeft weinig verwachtingen van het kabinet. “Hetzelfde als de afgelopen vier jaar.” De twee zijn het er over eens dat het motto van het kabinet “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” wat gekunsteld is. Kee stelt als alternatief voor ‘Hortsik!’ ofwel ‘Vooruit met de geit!’ Van Jole stelt dat het motto een typisch voorbeeld van te lang vergaderen met als resultaat een waardeloos compromis: “Een beetje als de een wil naar Frankrijk, de ander naar Engeland dus als compromis blijven we thuis. Het motto voor dit kabinet zou kunnen luiden ‘Samen verder maar nergens heen’.”

Daarna gaat het nog even over de persconferentie. Van Jole viel op dat het kabinet eindelijke erkent dat pandemie nog wel eens heel lang kan gaan duren. Kee wordt nerveus van alle dreigende maatregelen en wil naar het buitenland vluchten.