Beurzen crashen door corona-paniek

Het advies om in het zicht van de coronacrisis het hoofd koel te houden lijkt niet besteedt aan aandeelhouders. In heel Europa zijn de beurzen maandagochtend gecrasht. Eeen tsunami aan verkoopopdrachten zorgde er voor dat de Amsetrdamse AEX later opende dan normaal. De beursindex kelderde meteen met 7,5 procent tot 490 punten. In Londen was de daling zelfs 8,6 procent, de op drie na heftigste daling uit de geschiedenis.

De onrust op de beurs wordt ook gevoed door een dramatisch dalende olieprijs. Die is ten opzichte van begin januari gehalveerd tot 34 dollar per vat.

Er wordt een wereldwijde recessie gevreesd. Er zijn ernstige twijfels over de capaciteiten van de Verenigde Staten, de belangrijkste economie ter wereld, om de crisis te bestrijden. Trump gaat door met het houden van verkiezingsbijeenkomsten.