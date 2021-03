Beveiliger behandelt dichteres Amanda Gorman als verdachte crimineel

Amanda Gorman, de jonge zwarte dichteres die bij de inauguratie van de Amerikaanse president Biden de wereld veroverde met haar voordracht The Hill We Climb over raciale ongelijkheid, vertelt op Twitter hoe ze is lastig gevallen door een beveiliger.

“Een beveiliger bleef me volgen terwijl ik vanavond naar huis liep. Hij eiste te weten of ik hier woonde omdat “je er verdacht uitziet”. Ik liet m’n sleutels zien en ging het gebouw in. Hij vertrok, geen excuses. Dit is de realiteit van zwarte meisjes: de ene dag word je een icoon genoemd, de volgende dag een bedreiging.”

A security guard tailed me on my walk home tonight. He demanded if I lived there because “you look suspicious.” I showed my keys & buzzed myself into my building. He left, no apology. This is the reality of black girls: One day you’re called an icon, the next day, a threat. https://t.co/MmANtQqpBs

— Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) March 6, 2021