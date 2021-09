Beveiligers Rutte houden ex-PVV’er Arnoud van Doorn aan uit vrees voor moordaanslag

Beveiligers van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) hebben zondag in Den Haag Arnoud van Doorn, ex-PVV’er en tegenwoordig fractievoorzitter van de Haagse islamitische Partij van de Eenheid, gearresteerd. Hij liep in de buurt van Rutte, zou zich verdacht hebben gedragen en werd daarop verdacht van het voorbereiden van een moordpoging op demissionair premier Mark Rutte. Maandagavond is hij weer vrijgelaten.

Het AD onthult de opmerkelijke arrestatie:

Volgens zijn advocaat Anis Boumanjal is de aanhouding van Van Doorn een voorbeeld van ‘een doorgeschoten kramp’. ,,Dit is het voorbeeld van regeren vanuit angst. De wetten die gelden voor het aanhouden van burgers worden dan, zo geeft deze zaak aan, niet voldoende serieus genomen. Er was geen redelijk vermoeden van schuld en om die reden had men mijn cliënt niet mogen aanhouden. Dat het hier gaat om Rutte maakt het niet anders. Ook dan of beter gezegd juist dan dient de wet te worden gerespecteerd.” Het OM in Den Haag bevestigt de aanhouding en het heenzenden van Van Doorn via een woordvoerder. ,,Hij vertoonde verdacht gedrag, daarom is hij aangehouden. Het klopt dat hij ook weer is heengezonden. Het onderzoek loopt op dit moment nog, wellicht dat we in de loop van de dag meer kunnen zeggen.” Volgens de woordvoerder luidde de verdenking dat Van Doorn ‘trachtte inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf te voor te bereiden’. ,,Dan kom je al snel op poging voorbereiding moord uit.”