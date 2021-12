Beveiligingsbedrijf wilde drones uitrusten met tasers voor grensbewaking

Het onderzoeksplatform The Intercept heeft de hand weten te leggen op een video uit 2018, toen Donald Trump nog aan de macht was, waarin te zien is hoe bij de grens op afstand een persoon wordt geëlektrocuteerd door een drone die is uitgerust met een taser.

De beelden tonen een drone die zich voordoet als US Border Patrol tegenover een persoon in de woestijn en vraagt om identificatiebewijs. De persoon trekt daarop een wapen waarop de drone de persoon tasert. De clip spreekt van een ‘wall of drones’ die de grens zou moeten afsluiten. Trump baseerde zijn verkiezingscampagne op de belofte een muur te bouwen langs de grens met Mexico. Dat bleek lastiger dan beweerd. In de praktijk is in de vier jaar dat Trump aan de macht was de bestaande afrastering aan de grens met 23 kilometer verlengd.

Blake Resnick claims that Brinc was founded “in large part” as a lifesaving response to the 2017 Las Vegas mass shooting. But a company promo video reveals a different vision: selling Taser-armed drones to attack migrants crossing the U.S.-Mexico border. https://t.co/ZMBfDb8sqH pic.twitter.com/k3pnN2uubA — The Intercept (@theintercept) December 14, 2021

De drone is een bedenksel van het beveiligingsbedrijf Brinc. De 21-jarige oprichter zegt dat het idee van vijf jaar geleden stamt en nooit is uitgevoerd. Hij neemt nu ook afstand van de door velen als gruwelijk en onmenselijk beoordeelde methode.