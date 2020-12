Beveiligingscamera onthult racistisch gedrag Rotterdamse agenten bij arrestatie

Een beveiligingscamera heeft geregistreerd dat agenten van het korps Rotterdam racistische taal uitsloegen tijdens de met grof geweld uitgevoerde arrestatie van drie personen in Dordrecht. De schokkende gebeurtenis, die wordt onthuld door NRC, vond plaats op Sinterklaasavond. Op de ruim een kwartier durende beelden met geluid is volgens een forensisch expert te horen dat de agenten een zwarte man uitschelden voor onder meer ‘kutneger’. Ook is volgens het bericht te zien dat de drie arrestanten, een 37-jarige witte moeder, haar 45-jarige zwarte partner en hun 18-jarige zwarte zoon, bij herhaling pepperspray in het gezicht gespoten krijgen.

Het Rotterdams politiekorps is een onderzoek gestart, dat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam wordt uitgevoerd door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Rotterdamse politie, terwijl de agenten nog in functie blijven. Afgelopen zomer onthulde NRC het bestaan van een appgroep waarin agenten van het korps zich uiterst racistisch uitlieten over Rotterdamse burgers.

De krant beschrijft dat de aanleiding voor de arrestatie tamelijk futiel is. Drie agenten arriveren tegen middernacht bij een flatgebouw wegens klachten over hondengeblaf. Ze trachten tevergeefs de deur van de entree open te krijgen. Een man die verderop aan in een woning aan het werk was en onder invloed van alcohol verkeert, loopt op de agenten af en zegt dat ze de deur in moeten trappen. Hij vraagt, omdat hij genegeerd wordt, of de agent chagrijnig is, die daar bevestigend op antwoordt. De man scheldt de agent uit voor ‘paardenlul’ en loopt weer terug. De agent rent op de man af. Op dat moment gaan de drie latere arrestanten, in wiens woning de scheldende man aan het schilderen was, zich er mee bemoeien. Er ontstaat op een grasveld naast de flat een worsteling tussen de drie bewoners en de agenten. De schilder maakt zich ondertussen uit de voeten.

In een persbericht spreekt de politie volgende dag van “extreme geweldsuitbarsting van omstanders” en beweert dat de gearresteerde man getracht heeft een agent te verstikken. Op de beelden is daar niets van te zien. NRC schrijft:

De moeder, een psychiatrisch verpleegkundige, die werd aangehouden toen ze haar man en zoon te hulp schoot, zegt dat de politie in de opgemaakte processen-verbaal van bevindingen „veel leugens vertelt en ook een boel zaken heeft weggelaten. Het is dat de politie niet wist dat alles werd gefilmd, anders hadden we nooit kunnen aantonen wat zich daadwerkelijk afspeelde”, zegt ze. Ze is ontstemd dat haar man, een elektricien, op basis van onjuiste beschuldigingen achttien dagen werd opgesloten. De zoon zat drie dagen vast. Zijzelf kwam na een dag vrij en haar zaak is al geseponeerd. De man en de zoon moeten 14 januari voor de strafrechter verschijnen.

Bij de arrestatie zijn uiteindelijk twaalf agenten betrokken, waarvan twee in burger. De man en vrouw worden herhaaldelijk in het gezicht geslagen terwijl hen de handboeien wordt omgedaan. De man wordt in een anderhalve minuut durende nekklem genomen. Een beveiligingscamera van een VvE heeft de arrestatie geregistreerd zonder dat de agenten daarvan wisten. De krant voert een deskundige van het Forensisch Deskundigen & Recherchebureau (FDRB) in Groningen op die de beelden analyseerde en bevestigt dat de agenten ook racistische taal uitsloegen.

Rijmond meldt dat Stephan van Baarle, fractievoorzitter van Denk Rotterdam, aankondigt raadsvragen te stellen over het incident.

cc-foto: Ramon Vasconcellos