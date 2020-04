Bezitters zonnepanelen profiteren van afgenomen vliegverkeer

Vliegen is slecht voor het klimaat. Zo is het vliegverkeer in Nederland goed voor ongeveer 6 procent van onze broeikasgasuitstoot. Maar vliegtuigen beïnvloeden het klimaat ook op een andere manier: hun condenssporen houden het zonlicht tegen en zorgen er zo voor dat bezitters van zonnepanelen minder schone energie kunnen opwekken. En dat betekent weer dat we meer energie moeten opwekken met bijvoorbeeld kolen.

Vincent Dekker die voor dagblad Trouw al jarenlang een weblog bijhoudt over zonne-energie, dacht altijd dat de vliegtuigstrepen maar een beperkte invloed hadden op de hoeveelheid stroom die zijn zonnepanelen opwekten. Maar nu een strakblauwe hemel dankzij de coronamaatregelen ook echt een strakblauwe hemel is, komt hij daarvan terug. Door zijn zonne-opbrengstcijfers van de afgelopen maand te vergelijken met even zonnige en heldere dagen uit het verleden becijfert hij dat hij jaarlijks 10 procent van zijn stroomproductie misloopt door het vliegverkeer.