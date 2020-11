Bibliotheken geven Zwarte Piet de zak, draagvlak voor racistisch figuur neemt razendsnel af

Bibliotheken verwijderen boeken met Zwarte Piet uit hun collecties omdat de racistische karikatuur niet meer past bij de tijdgeest. Dat meldt het AD:

Volgens Kok, directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), sluiten de bibliotheken met hun schoonmaak bij de maatschappelijke ontwikkelingen aan. ,,Overal groeit het besef dat Zwarte Piet een stereotiep beeld geeft van een bepaald deel van de bevolking en de bibliotheken bewegen daarin mee.’’

Zwarte Piet wordt in het rijtje gezet van andere boeken die ze “in strijd met de goede zeden” zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om boeken waarin de bevolking van de voormalige kolonie Nederlands-Indië op racistische wijze wordt neergezet. Een adviesorganisatie van bibliotheken constateert dat ouders en scholen boeken willen zonder Zwarte Piet. Probleem daarbij is dat er nog niet veel titels zijn waarin het traditionele kinderfeest is ontdaan van racistische trekjes. De verwachting is dat dat snel veranderen. Deze zomer besloot online warenhuis Bol.com in navolging van andere winkels de kwetsende figuur te dumpen.

De boeken verdwijnen niet geheel. Van elke titel wordt minstens een exemplaar bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Of een bibliotheek Zwarte Piet verwijdert wordt bepaald door de instelling zelf. Er is geen landelijke richtlijn die daar opdracht toe geeft maar bibliotheken gaan er uit zichzelf massaal zegt de koepelorganisatie VOB.

EenVandaag meldt dat een enquête onder bijna 30.000 leden van het eigen opiniepanel uitwijst dat de steun voor Zwarte Piet razendsnel aan het afneemt. Nog slechts 55 procent van de panelleden is voorstander van het vasthouden aan een Pietfiguur met racistische kenmerken. In 2019 was dat nog 71 procent. Een van de overwegingen om van standpunt te veranderen is de verklaring van premier Rutte dat hij is hij veel mensen heeft ontmoet die hem duidelijk maakt hoe discriminerend de ouderwetse Zwarte Piet voor hen is. De premier is daardoor gaan inzien dat de figuur moet veranderen.

De meeste mensen zijn er al wel van overtuigd dat de ouderwetse Zwarte Piet op zijn laatste benen loopt en vervangen zal worden door een figuur die wel een feest is voor alle kinderen.

cc-foto: Raymond Snijders