President Joe Biden heeft maandag een discriminerend transgenderverbod in het leger ongedaan gemaakt. Het verbod voor transgender personen om te dienen in het leger werd in 2017 door oud-president Donald Trump ingesteld en per tweet bekendgemaakt.

“President Biden gelooft dat gender-identiteit geen belemmering mag zijn om als militair te dienen en dat Amerika zijn kracht haalt uit diversiteit,’ laat het Witte Huis weten in een verklaring. Het ongedaan maken van het verbod was een van de beloftes die Biden deed in zijn presidentscampagne.

In 2017 schreef Trump dat zijn beslissing volgde op overleg met generaals en militair experts. Het verbod voor transgender personen gold voor elke mogelijke divisie of functie binnen het Amerikaanse legerapparaat. Toenmalig minister van Defensie James Mattis was stomverbaasd door de beslissing van Trump, net als alle andere leidinggevenden in het Pentagon. Lagere rechtbanken veegden het verbod van tafel, maar het Amerikaanse hooggerechtshof schaarde zich uiteindelijk aan de zijde van Trump. Mede dankzij de op dat moment net geïnstalleerde omstreden nieuwe rechter Brett Kavanaugh.

Behalve het opnieuw toelaten van transgender personen in het leger, wordt het ook verboden om ontslagen te worden vanwege een gender-identiteit. Transgender militairen mogen hun identiteit binnenkort openlijk uitdragen. Op dit moment geldt daarvoor nog de zogenoemde ‘don’t ask, don’t tell’-doctrine, zoals die tot 2011 ook gold voor homoseksuele militairen. Het hield in dat militairen vrij waren in hun geaardheid, zolang ze er niet openlijk voor uit kwamen. In december 2010 ondertekende toenmalig president Obama het bevel tot opheffing van de doctrine.

