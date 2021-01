Biden neemt op eerste dag tsunami aan maatregelen

In de eerste anderhalve week van zijn presidentschap zal Joe Biden een groot aantal maatregelen nemen om een deel van de desastreuze erfenis van zijn voorganger ongedaan te maken. Op dag één wordt immigratie uit een aantal islamitische landen weer mogelijk en zal de VS opnieuw toetreden tot het Klimaatverdrag van Parijs.

De nieuwe regering zal het dragen van mondkapjes verplicht stellen bij reizen van de ene naar de andere staat. Daarnaast wil Biden het onmogelijk maken dat mensen die economisch te lijden hebben onder de pandemie, uit hun huis worden gezet. De terugbetaling van studieschulden wordt tijdelijk stopgezet. “Deze presidentiële decreten zullen miljoenen Amerikanen weer adem geven”, schrijft Ron Klain, de beoogde stafchef van Biden, in een memo.

Naast de maatregelen die de nieuwe president zelf kan afkondigen, gaat Biden ook om tafel met het Congres om zijn coronasteunpakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar aangenomen te krijgen. Het grootste deel van het hulpprogramma zal worden aangewend om de corona-uitkeringen voor burgers te verhogen.

Omdat de Democraten eind deze maand de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, is de verwachting dat Biden de plannen makkelijk door het Congres kan loodsen. In de komende weken zal hij plannen voor extra steunpakketten bekendmaken.

Ook stelt de nieuwe president een hervorming van de immigratiewetgeving voor. Die moet ertoe leiden dat miljoenen immigranten die nu zonder verblijfsvergunning in de VS leven, de mogelijkheid krijgen om binnen acht jaar staatsburger te worden. Minderjarigen en vluchtelingen uit oorlogsgebieden moeten sneller een verblijfsvergunning krijgen.